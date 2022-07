Montalto: tentano un furto in casa, gli inquilini reagiscono. Malviventi in fuga, ricerche in corso

Tentato furto in appartamento nel pomeriggio di oggi a Montalto di Castro. Due persone, con il volto coperto da un passamontagna, sono entrati in una casa in via Tito Livio dove erano presenti gli inquilini: marito e moglie anziani.

La donna, accortisi degli intrusi, ha tentato di bloccare uno dei due malviventi afferrandogli la maglietta, ma questi sono riusciti a fuggire a piedi per le strade cittadine. Immediato l’intervento dei carabinieri che si sono recati sul posto per i primi accertamenti, mentre un’altra pattuglia ha iniziato le ricerche dei fuggitivi.

Al momento sono in corso i controlli in tutta la zona.