Tartaruga “Caretta caretta” trovata morta sulla spiaggia di Montalto, la seconda in poche settimane

Un'altra tartaruga della famiglia Caretta caretta è stata trovata priva di vita sulla spiaggia di Montalto di Castro.

È il secondo episodio che avviene a distanza di giorni sulla costa del Viterbese, dove un esemplare era stato trovato da un passante a pochi metri dalla battigia; aveva un buco nel cranio.



Questa volta il ritrovamento lo ha effettuato il bagnino dello stabilimento balneare Enterprise, quando questa mattina ha iniziato il turno di lavoro. La tartaruga, in stato avanzato di decomposizione, è stata trasportata a riva dalla corrente, adagiandosi sull'arenile.



Sul posto per i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia locale e la Guardia costiera di Montalto. Per gli accertamenti clinici è intervenuto invece il veterinario di turno della Asl di Viterbo che, da una prima sommaria ispezione sulla carcassa, ha constatato la morte per cause naturali.

