Montalto: barca a vela si incaglia sui fondali delle Murelle, intervento della Guardia costiera

Intervento della Guardia costiera nel pomeriggio di ieri davanti la costa di Montalto di Castro. Una barca a vela di dieci metri, che dall'Isola del Giglio stava navigando per raggiungere porto Riva di Traiano a Civitavecchia, si è incagliata sui bassi fondali davanti costa delle Murelle non riuscendo in alcun modo a riprendere la navigazione.Le due persone a bordo hanno chiamato il numero di emergenza in mare 1530 e una motovedetta della Guardia costiera ha raggiunto il punto segnalato accertandosi delle condizioni di buona salute delle due persone in difficoltà. Con l'ausilio di tre imbarcazioni da diporto e di un sommozzatore amatoriale, allertati dalla delegazione di spiaggia di Montalto, è iniziato l'intervento di disincaglio dell'imbarcazione.Da una prima ricognizione visiva, l'unità non ha riportato alcun danno nè sono avvenuti sversamenti, dunque l'operazione di soccorso si è conclusa nel tardo pomeriggio. Solo in serata l'imbarcazione ha potuto riprendere la navigazione verso Riva di Traiano dove, costantemente monitorata dalla sala operativa della Capitaneria di porto di Civitavecchia, ha raggiunto l'ormeggio.