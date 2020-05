Montalto: 74enne si allontana da casa e non fa più rientro, ricerche in corso

Non si hanno più notizie da questa mattina di Franco Mariani, 74 anni. L’uomo è uscito dalla sua abitazione a Montalto alle ore 9 per andare a fare una passeggiata, ma non è più rientrato. La famiglia, preoccupata, ha sporto denuncia presso la caserma dei carabinieri.



Sono in corso le ricerche delle forze dell’ordine e della Protezione civile anche con l’ausilio dei cani. Al momento della scomparsa, l’uomo indossava una tuta da ginnastica dell’Adidas di colore azzurro, delle protesi alle orecchie e delle scarpe di colore blu.



Le ricerche stanno interessando anche le zone rurali che circondano la cittadina castrense. Ultimo aggiornamento: 14:42 © RIPRODUZIONE RISERVATA