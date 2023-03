Montalto: salvato giovane esemplare di tartaruga Caretta caretta

Una storia a lieto fine per una giovane tartaruga Caretta caretta che questa mattinata è stata salvata sulla costa di Montalto di Castro. Alcuni passanti hanno notato l’animale, ancora vivo, sulla spiaggia libera adiacente una struttura ricettiva e hanno lanciato l’allarme. Sul posto è intervenuto il personale della Guardia costiera di Montalto che, una volta allertata la sala operativa della Capitaneria di Porto di Civitavecchia, ha effettuato un primo accertamento sullo stato di salute dell’animale.

La tartaruga presentava una zampa anteriore recisa e avvolta in parte da una rete da pesca. Successivamente è stata chiamata Tartalazio per il recupero e l'affidamento in un centro specializzato. Sulla costa accade raramente che questa specie raggiunga la spiaggia ancora viva, nella maggior dei casi purtroppo non riescono a sopravvivere per cause che possono essere diverse, originate dall’attività di pesca o da circostanze naturali.