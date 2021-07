Montalto: due ragazze e una bambina di 10 anni salvate in mare

Mercoledì 14 Luglio 2021, 19:39

Giornata impegnativa oggi per i bagnini del litorale di Montalto di Castro (Viterbo). Tre persone hanno rischiato di annegare a causa delle forti mareggiate di questi giorni.

Il primo intervento ha riguardato il salvataggio di una bambina italiana di 10 anni. La piccola stava facendo il bagno davanti lo stabilimento balneare del circolo velico Torre di Maremma, quando la forte corrente di risacca l'ha trascinata al largo. I due bagnini, accortisi che la bambina stava annaspando tra le onde, si è subito tuffato in acqua riuscendo a riportarla a riva senza ulteriori conseguenze.

L'intervento più impegnativo è invece avvenuto intorno alle 18 sul tratto di costa davanti la spiaggia libera “Sanguinaro”. Due ragazze di Roma, di 14 e 17 anni, in vacanza in un campeggio della zona, nonostante le avverse condizioni meteo marine, si sono tuffate in acqua ma anche in questo caso la fortissima corrente di risacca ha trascinato entrambe al largo.

Le due giovani, prese dal panico, non sono riuscite a rientrare autonomamente a riva e il bagnino della Fin (Federazione italiana nuoto) in servizio in una delle torrette comunali, si è immediatamente gettato in mare con il baywatch per andare a soccorrerle. Una volta raggiunte, l'assistente bagnanti è riuscito a riportarle a riva sane e salve.

Sono stati momenti di paura poiché il mare, in queste condizioni, rende gli interventi di salvataggio più complessi e anche per i soccorritori il rischio aumenta. Su quanto accaduto nella giornata è stata avvertita la Guardia costiera. Si consiglia sempre di seguire le indicazioni per quanto riguarda la sicurezza in mare. È infatti fortemente sconsigliato fare il bagno quando le condizioni meteo marine non lo permettono.