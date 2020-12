I commercianti di Montalto si uniscono per un Natale di solidarietà. Una iniziativa alla quale stanno partecipando numerose attività del territorio, volta a sostenere i progetti dell’associazione “Combriccola dei Pargoli” rivolti ai bambini, soprattutto ai più fragili. Al momento hanno aderito oltre 50 commercianti che devolveranno una quota degli incassi durante il periodo dal 4 al 24 dicembre.

«Una iniziativa alla quale hanno da subito risposto i commercianti – dichiarano il presidente Tania Mecoli e il vicepresidente Angela Valiserra della Combriccola dei Pargoli – che offriranno il loro prezioso contributo per sostenere i bambini più fragili e le loro famiglie. Un aiuto concreto, in particolare in questo lungo periodo di emergenza sanitaria durante il quale alcune famiglie si trovano ad affrontare con maggiore difficoltà. Ringraziamo di cuore tutte quelle persone che ci stanno dando una mano; un vero atto di generosità verso il prossimo».

L’associazione Combriccola dei Pargoli è stata costituita nel 2012 e negli anni è riuscita a dare un importante sostegno al territorio. Nel 2014 sono stati donati due computer portatili all’Istituto Comprensivo di Montalto di Castro con software specifici per lo studio dei ragazzi con disturbi specifici dell’apprendimento. Negli anni successivi due pc sono stati consegnati anche alla Tsmree (neuropsichiatria infantile) della Asl Viterbo per l'ambulatorio di logopedia di Montalto di Castro, all’istituto alberghiero, e nel 2020 è stato finanziato un progetto di terapia multisistemica in acqua per i ragazzi con disturbo dello spettro autistico.

Inoltre, in collaborazione con l'Istituto Comprensivo e con il Comune di Montalto, l’associazione ha organizzato delle giornate di sensibilizzazione su tematiche di rilevanza sociale con spettacoli teatrali e dibattiti sui disturbi dell’apprendimento, sul bullismo, sulla dipendenza da sostante stupefacenti, sull’utilizzo e abuso del cellulare e sulla violenza sulle donne.

La comunità di Montalto di Castro e Pescia Romana, insomma, sul profilo sociale si contraddistingue sempre, anche in tematiche che interessano i più piccoli.

