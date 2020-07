Aggressione tra giovani a Montalto, al processo confermato arresto della 19enne

È stata arrestata dai carabinieri con l'accusa di lesioni aggravate la ragazza di 19 anni di Viterbo, che sabato notte al lido di Montalto ha ferito gravemente al volto un coetaneo con due bottiglie di vetro. Ieri mattina nella direttissima presso il tribunale di Civitavecchia, il giudice ha convalidato l'arresto con il provvedimento di non rientrare nel comune di Montalto di Castro. Una decisione dopo i fatti avvenuti in questo ultimo weekend nella riviera viterbese, dove gruppi di giovani e giovanissimi, in preda ai fumi dell'alcol, hanno devastato il lido.

Il fidanzato dell'arrestata, un minorenne di Roma, è stato invece denunciato per concorso in reato. Una situazione tra i tantissimi giovani che affollano le notti estive alla marina, che vede sempre più spesso risse, aggressioni e danneggiamenti sia alle strutture private che a quelle pubbliche. Sabato è bastata un'occhiatina o una frase fuori luogo per scatenare la lite. La 19enne avrebbe afferrato due bottiglie di birra rompendole sulla testa di un suo rivale. Il ragazzo ha riportato ferite al volto e ne avrà per quattordici giorni.

I carabinieri, intervenuti in forze durante i controlli sul territorio, hanno subito rintracciato la giovane che nel frattempo, dopo l'aggressione, ha tentato la fuga a piedi cercando di divincolarsi tra la folla. Nel luogo dell’aggressione sono stati inoltre danneggiati i scivoli per l'attività di ciclocross nei giardini di via Tevere. La movida violenta ha fatto danni un po' ovunque. Allo stabilimento balneare Il Tirreno è la seconda volta che ignoti hanno devastato la spiaggia. Tra sabato e domenica notte sono stati buttati a terra numerosi ombrelloni e altrettanti non sono stati ritrovati. Inoltre, ad alcune automobili parcheggiate lungo viale Harmine sono stati spaccati gli specchietti laterali. Ma non solo. Alcuni turisti hanno anche lamentato che qualche ragazzino si era introdotto in giardino. Insomma un vero assalto al turismo il cui complice è l'alcool tra i giovanissimi.

La movida a Montalto: danni, risse e alcol tra giovanissimi. In arrivo una nuova stretta

«È inaccettabile tutto questo – ha detto il vicesindaco Luca Benni -. Montalto non può essere il luogo di villeggiatura dove il rispetto e le regole sono un optional. Se sarà necessario sarò costretto a prendere misure più restrittive per garantire la sicurezza di tutti. Rivolgo inoltre un appello di sensibilizzazione alle famiglie e alle attività commerciali affinché prestino più attenzione ai giovani. Ringrazio il prefetto e le forze dell'ordine - conclude Benni - che sono continuamente impegnati per garantire la sicurezza pubblica soprattutto in questo periodo dell'anno». I carabinieri hanno anche sanzionato il gestore di un locale per aver somministrato e venduto sostanze alcoliche ad alcuni minori, mentre alcuni ragazzi sono stati segnalati alla prefettura di Viterbo come assuntori di stupefacenti.

