Montalto Marina avvolta dalla nebbia, Guardia costiera in mare per assistenza alle imbarcazioni

Una fitta nebbia è scesa improvvisamente questa mattina su tutta la costa di Montalto. Un evento della natura che sta dando spettacolo ai tanti turisti sua spiaggia. Alcuni, pensando a un grande incendio, hanno allertato i vigili del fuoco che sono accorsi insieme ai carabinieri sul litorale.La Guardia costiera e i carabinieri subacquei sono comunque usciti in mare con mezzi nautici, per dare supporto alle imbarcazioni al largo a causa di una visibilità molto ridotta.Tanti i turisti che hanno preso il telefono per scattare qualche fotografia a questo evento eccezionale.