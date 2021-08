Mare mosso e inosservanza delle regole, rischiano di annegare a Montalto Marina

Mercoledì 18 Agosto 2021, 13:25 - Ultimo aggiornamento: 13:28

Giornata di intenso lavoro ieri per i bagnini del litorale Viterbese. Tanti gli interventi per salvare la vita di alcuni bagnanti in difficoltà dal mare mosso e dalle forti correnti marine.

A Montalto Marina, verso le 11, una mamma di Orvieto con la figlia stavano facendo il bagno antistante lo stabilimento balneare Ippocampo, quando la corrente di risacca ha trascinato entrambe al largo. Il bagnino dello stabilimento, insieme a quello della Fin in servizio sulle spiagge libere, accortosi del pericolo si è tuffato in mare riuscendo a riportale a riva.

L'intervento più rischioso è avvenuto nello specchio acqueo davanti lo stabilimento Il California, dove quattro persone di origini tedesche - mamma e tre figlie – non riuscivano più a rientrare a riva. L'assistente bagnanti, con l'aiuto di alcuni villeggianti, con difficoltà è riuscito a portare in salvo tutti. Sul posto sono inoltre intervenuti i sanitari del 118 e un'ambulanza della Misericordia per degli accertamenti medici. Sull'accaduto è stata informata la Guardia costiera della delegazione di spiaggia di Montalto che nel pomeriggio è poi intervenuta per prestare soccorso a un surfista di Capalbio in difficoltà a 500 metri dalla riva. L'allarme è giunto al numero di emergenza in mare 1530 della Capitaneria di porto di Civitavecchia. Con l'ausilio di un mezzo nautico la Guardia costiera ha issato a bordo l'uomo trasportandolo in sicurezza alla foce del fiume Fiora.

Interventi di soccorso ieri anche a Pescia Romana. In località Casalaccio il bagnino della Fin in servizio sulla torretta comunale è intervenuto per prestare aiuto ad alcune persone trascinate alla deriva dalla forte corrente marina. A Costa Selvaggia, invece, un 20enne di Terni è stato salvato da un altro bagnino della Fin.

Resta comunque alta l'attenzione per i soccorritori in quanto alcuni bagnanti, ignari del pericolo, si tuffano in mare malgrado le pessime condizioni meteo-marine. Circostanze che fanno pensare ad una mancanza di educazione alla balneazione, tuttavia i continui consigli e le indicazioni sulla sicurezza in mare.