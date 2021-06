Montalto: malore mentre è alla guida, grave 80enne

Incidente stradale verso le 9 di questa mattina a Piazza Vulci, davanti la Coop di Montalto. Un uomo di 80 anni è stato colto da un malore mentre era alla guida di un Lancia Y, finendo la corsa contro la rotatoria. Nell’impatto l’auto ha urtato e buttato a terra il gruppo fari dell’impianto dell’illuminazione pubblica. Sul posto è intervenuto il personale della Misericordia e gli operatori del 118 che hanno praticato all’uomo un massaggio cardiaco.

Viste le gravi condizioni del paziente, i medici hanno allertato l’elisoccorso regionale che è atterrato sui giardini pubblici nei pressi della strada regionale Castrense. Dopo le prime cure, l’anziano è stato trasferito in codice rosso all’ospedale di Tarquinia. Sul posto per gli accertamenti sono intervenuti i carabinieri della stazione locale e i Vigili del fuoco per la messa in sicurezza della zona. Il traffico è stato bloccato dalla Polizia locale fino al termine delle operazioni di soccorso.