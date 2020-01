Montalto, un maiale in corsa sulla statale Aurelia

Poteva finire male per alcuni automobilisti che questa mattina sulla strada statale Aurelia, tra Montalto e Pescia Romana, si sono trovati improvvisamente un maiale che girovagava sulla corsia di marcia in direzione Grosseto.



L'animale, probabilmente fuggito da un recinto della zona, ha pensato di attraversare l'arteria stradale mettendo in pericolo gli automobilisti, che hanno allertato le forze dell'ordine. I carabinieri di Montalto sono subito intervenuti alla ricerca dell'animale e per mettere in sicurezza la viabilità. © RIPRODUZIONE RISERVATA