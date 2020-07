© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ombrelloni buttati a terra, staccionate divelte, strutture balneari danneggiate e avanzi di cibo abbandonati un po' ovunque. Questi sono solo alcuni degli effetti della movida notturna a Montalto Marina. Quella degli incivili, del degrado e del non rispetto delle regole.Sabato notte l'effetto dell'alcol ha fatto la sua parte: un ragazzino è rimasto ferito dopo l'ennesima rissa in cui vede spesso coinvolti giovanissimi, tra le strade del litorale stracolme di turisti. È bastata un'occhiata di troppo o una frase fuori luogo a scatenare un litigio in uno dei giardini di via Tevere, dove l'oscurità della notte lascia spazio a bivacchi e urla che spezzano il silenzio.Un ragazzo è stato raggiunto da una bottigliata in testa, lanciata da una coetanea. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno sedato gli animi e condotto in caserma i contendenti. Erano circa una decina i carabinieri impegnati fino al mattino per il controllo della sicurezza pubblica: due pattuglie della stazioni di Montalto e Valentano, una del nucleo operativo e radiomobile di Tuscania oltre al personale in borghese per gestire e calmare gli animi di alcuni.Lo scorso weekend stessa circostanza: alcuni gestori degli stabilimenti balneari hanno dovuto fare i conti con dei giovanissimi in preda ai fumi dell'alcol. Il Comune ha già pubblicato diverse ordinanze sugli orari delle attività economiche, ma sono in arrivo ulteriori provvedimenti per quanto riguarda la somministrazione di bevande alcoliche.Il vicesindaco Luca Benni prende atto della situazione. «Da una parte l'amministrazione è soddisfatta che il litorale sia diventato in estate meta per tanti giovani provenienti da Roma e da tutta la provincia - ha detto - ma dall'altra ci troviamo ad affrontare un problema di ordine pubblico. Ho già sentito il prefetto e il comune sta lavorando a una ulteriore ordinanza per evitare situazioni che di degrado sul territorio».