Montalto, la maratonina numero 27 riempie di colori la cittadina. I vincitori

Successo di partecipazione per la 27° edizione della Maratonina di Montalto, manifestazione podistica sulla distanza degli 11 km che ha visto al via, domenica scorsa, circa 300 atleti che hanno riempito e dato colore alle vie del paese e alle attività commerciali.

Il successo nella gara maschile è andato a Claudio Lisi (Atletica Fiano Romano) che ha chiuso la gara con il tempo di 49'33", con uno sprint davanti ad Andrea Vigiani - giunto a 1" - e a Alfredo Mazzotta (Atl. Orte) a 3". Nella femminile vittoria per Roiberta Procacci (Atl. Nepi) con il tempo di 50'58".

«Un ringraziamento agli amici della Polisportiva Montalto, straordinari volontari guidati dal presidente Massimo Maietto, che dal 1995 sono un simbolo di sport e aggregazione a livello locale e regionale», ha detto l'assessore comunale allo Sport, Giovanni Corona. Che ha ringraziato anche i comitati cittadini presenti «per far sentire la loro voce sul no al deposito di scorie nucleari e sul no al muro sul Fiora. Due battaglie che l'amministrazione condivide in pieno e per le quali ci stiamo battendo insieme su più fronti».



Quest'anno la Maratonina ha visto anche la partecipazione di alcuni atleti di handbike. Prezioso il supporto di Misericordia Montalto, polizia locale, Protezione civile e carabinieri per garantito la sicurezza dell’evento.