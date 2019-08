Montalto: incendio blocca il traffico lungo la statale Aurelia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fiamme nel pomeriggio di oggi lungo la statale Aurelia, nel territorio di Montalto di Castro (in provincia di Viterbo).Un incendio è divampato poco prima delle ore 16 al chilometro 109, dal lato della corsia in direzione Roma, dove il fuoco ha distrutto un fronte di sterpaglie lungo circa cento metri.L'Aurelia è stata bloccata al traffico dalla Polizia stradale di Tarquinia per una ventina di minuti, in attesa che le fiamme venissero spente dai vigili del fuoco. Sul posto anche una squadra della Prociv Arci con l'autobotte per fermare l'incendio sulla scarpata.Per gli accertamenti sono intervenuti i carabinieri di Montalto e la Polizia locale.