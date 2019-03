Montalto, il comandante della stazione Sebastiano Zampone va in pensione: 47 anni nell'Arma

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il comandante delle stazione carabinieri Sebastiano Zampone va in pensione dopo 47 anni di servizio. Un record per l'Arma che lo ha insignito l'altro giorno presso Il comando provinciale di Viterbo, alla presenza del colonnello Giuseppe Palma e del comandante della Compagnia di Tuscania Ciro Laudonia, che hanno voluto testimoniare la vicinanza nel delicato momento.Originario della provincia di Caserta, Zampone si era arruolato nel 1972 come carabiniere effettivo, riuscendo nel corso della carriera a diventare sottufficiale e a raggiungere il grado apicale di luogotenente, servendo l’istituzione in Emilia Romagna, Toscana e Lazio.Moltissime le vicende e le brillanti operazioni di servizio che hanno visto il luogotenente Zampone protagonista in questi dieci lustri di carriera militare, ottenendo vari encomi e la medaglia di bronzo al valor civile, quando, nel febbraio 1983, si immergeva nelle gelide acque durante la piena del fiume Fiora, salvando due pescatori.A coronare la brillante carriera, nell’anno 2013 durante il 199^ annuale della Fondazione dell’Arma, veniva premiato con l’ambito riconoscimento quale “miglior comandante di stazione”. Sempre pronto ad ascoltare ed aiutare chiunque avesse bisogno, il luogotenente Zampone è stato un leale e fedele servitore dello stato legato all’Arma in maniera indissolubile. Caratteristiche che nel corso degli anni lo hanno fatto diventare un punto di riferimento per la comunità locale.Dopo tanti anni alla guida della stazione di Montalto di Castro, il comandante Zampone è riuscito, con il suo alto senso del dovere, a farsi apprezzare da tutti coloro che lo hanno conosciuto.