Montalto: furgone fuori strada sull'Aurelia, traffico deviato. Il conducente soccorso con l'elicottero

Incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi, al chilometro 122 della strada statale Aurelia, nel territorio di Pescia Romana (Viterbo). Per cause in corso d'accertamento delle forze dell'ordine, un autista della provincia di Grosseto a bordo di un furgone ha perso il controllo del mezzo, andando a urtare contro il guard-rail.

Nell'impatto l'uomo è rimasto ferito pertanto i sanitari del 118, giunti poco dopo, hanno allertato l'equipe medica dell'elisoccorso regionale che ha trasferito il paziente in ospedale.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco e i carabinieri per la dinamica dell'incidente. Gli agenti della Polizia stradale di Tarquinia hanno invece chiuso la strada al traffico in direzione Roma, con deviazione Pescia Romana, poiché il furgone ha perso il carico che si è riversato sulla carreggiata.