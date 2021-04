Montalto: frontale sulla Castrense, tre feriti

Grave incidente stradale verso le 22 di giovedì al chilometro 1+100 della strada Castrense a Montalto di Castro. Per cause in corso d’accertamento delle forze dell’ordine, due autovetture, una Fiat Panda e una Bmw, si sono scontrate frontalmente all’altezza del cimitero comunale.

Tre i feriti in codice rosso: due donne, una di Valentano e l’altra di Montalto, che si trovavano a bordo di una Fiat Panda, e un uomo di Canino alla guida della vettura tedesca. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Tarquinia che hanno liberato i feriti dalle lamiere per poi affidarli ai sanitari del 118. Tre le ambulanze intervenute, oltre all’elisoccorso regionale atterrato presso il campo sportivo Martelli. Il conducente della Bmw è stato trasportato all’ospedale Misericordia di Grosseto; una delle due donne è stata trasferita in elicottero al Policlinico Gemelli di Roma, mentre l’altra trasportata al Belcolle di Viterbo.

Per i rilievi dell’incidente sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Tuscania e della stazione di Cellere. La strada regionale Catrense è stata bloccata al traffico veicolare fino al termine delle operazioni di soccorso.

