Montalto: fermato alla guida sotto l'effetto di droghe, denunciato e via la patente

Un uomo del paese è stato denunciato dai carabinieri della stazione di Montalto per "guida in stato di influenza da assunzione di stupefacenti e per rifiuto di sottoporsi ad accertamenti tossicologici". I militari l'altra sera hanno fermato un'auto nei pressi del centro del paese, poiché procedeva con un andamento sospetto.

Durante il controllo il conducente ha manifestato un evidente stato di alterazione psicofisica dovuto al consumo di sostanze stupefacenti, e per altro si è rifiutato di sottoporsi agli accertamenti tossicologici. Date le evidenti condizioni di instabilità i carabinieri lo hanno quindi denunciato ritirandogli la patente di guida.