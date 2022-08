Martedì 23 Agosto 2022, 05:05

La task force di Montalto ha continuato anche nella giornata di domenica a garantire la sicurezza in mare. Le condizioni meteo marine non hanno dato tregua alla Guardia costiera, ai Vigili del fuoco del soccorso acquatico, alla polizia locale di Montalto e ai bagnini che hanno pattugliato tutto il tratto di costa dopo i numerosi salvataggi di sabato. Sono infatti arrivate a 21 le persone salvate in mare, dopo una lunga giornata in cui le forti correnti marine hanno interessato tutto il tratto della costa del Lazio. L’intervento più impegnativo è avvenuto nel pomeriggio di sabato, quando sette giovani non sono più riuscite a rientrare a riva. La comitiva, che si trovata sulla spiaggia libera tra lo stabilimento balneare “Il Gabbiano” e quello dell’Aeronautica Militare, aveva deciso di fare il bagno all’ora di pranzo. Poco dopo le 14, però, le condizioni climatiche del mare erano peggiorate, a tal punto che i bagnini della costa avevano segnalato diverse volte ai bagnanti di evitare di entrare in acqua.

Un avvertimento che spesso non viene preso in considerazione, non coscienti del reale pericolo che può presentare un mare apparentemente poco mosso. Oltre alle forti correnti marine, che costituiscono già di per sé un rischio da non sottovalutare, ad esse è collegata anche la formazione di buche che generano dunque un repentino e inaspettato dislivello del fondale. È infatti quello che è accaduto sabato al lido di Montalto, dove sono intervenuti anche i cani bagnino della Scuola italiana cani salvataggio (Sics), che hanno portato in salvo due turiste di Arezzo di 20 e 25 anni. Entrambe si erano tuffate in acqua intorno alle 17:15, quando improvvisamente hanno avuto difficoltà a rientrare a riva.

I cani bagnino Mira e Pedro (un golden retriever di 7 anni e un labrador di 6) insieme ai loro conduttori sono riusciti a raggiungerle e a trascinarle a riva. Uno dei tanti salvataggi in questo ultimo weekend di agosto, che hanno caratterizzato il funzionamento della task force coordinata dalla Guardia costiera di Montalto. Domenica mattina è toccato invece al bagnino dello stabilimento balneare Ippocampo a tirare fuori dal mare una ragazzina; il tempestivo intervento ha evitato il peggio. Il presidente della Provincia di Viterbo Alessandro Romoli ha espresso parole di apprezzamento a tutti i volontari che ogni giorno impegnano il proprio tempo a favore della comunità.

«È doveroso rivolgere un sincero ringraziamento - ha detto il presidente - a tutti coloro i quali hanno lavorato incessantemente, a volte anche in contesti di pericolo, per permetterci di vivere a pieno e in totale sicurezza questa stagione estiva. In particolar modo il mio pensiero va ai volontari della protezione civile di tutti i comuni della provincia che, ancora una volta, hanno messo a disposizione della collettività le loro competenze, il loro tempo libero e il loro lodevole senso civico». La sicurezza messa in atto sul litorale di Viterbo, per garantire un’estate sicura ai bagnanti, è una delle più importanti del Lazio. Rientra nel progetto Mare Sicuro della Guardia costiera, in cui ogni giorno sono impegnati in questo periodo dell’anno uomini e mezzi.