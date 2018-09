Montalto: Elena Palumbo è Miss Lazio 2018

di Marco Feliziani

Elena Palumbo è la più bella della regione. La 22enne romana, del quartiere San Giovanni, è stata incoronata venerdì sera alla finalissima regionale Miss Lazio 2018. Sulla passerella dell'anfiteatro Lea Padovani di Montalto hanno sfilato 25 ragazze dirette dal regista Mario Gori, con la straordinaria conduzione di Margherita Praticò.



Tra le concorrenti ad aggiudicarsi la fascia per il titolo di Miss Etruria 2018 la tarquiniese Chiara Bordi, che ha spento la sua 18esima candelina festeggiando due volte sulla passerella al 79esimo concorso nazionale di bellezza. Un fisico statuario e una protesi alla gamba è determinata più che mai per raggiungere il titolo della più bella d'Italia. Concorrerà a Jesolo (Venezia) insieme alle altre undici miss che si sono classificate per le prefinali nazionali. «Sono felicissima perché non avrei mai pensato di poter sfilare a Miss Italia – ha detto Chiara Bordi -. Il mio obiettivo principale è quello di trasmettere il mio coraggio a chi si trova nelle stesse condizioni, oltre a dare un messaggio ai giovani affinché sappiano difendere la propria vita, concedendole sempre una nuova opportunità».



Tantissimo il pubblico presente, nonostante il forte vento che ha soffiato sul litorale viterbese. Le ragazze hanno sfilato sulla passerella anche in tubino nero, in costume da bagno in un divertente medley di canzoni di Edoardo Vianello e con il tradizionale body, passando più volte davanti alla giuria, presieduta dalla bellissima montaltese Alice Sabatini, Miss Italia 2015, ribattezzata la miss dei record.



In giuria anche il sindaco di Montalto Sergio Caci, il produttore cinematografico Luigi De Filippis, la stilista Maria Celli, l’agente regionale di Miluna Mara Urbinati e l’intera commissione tecnica che ha seguito tutte le tappe delle finali regionali. Ospiti della serata Miss Roma 2018 Nicole Ceretta e Miss Cinema Roma 2018 Camilla Del Pinto (non in gara per Miss Lazio), Miss Lazio 2017 Marika Palomba e Miss Etruria 2017 Elisa Rinalduzzi, quest’ultima reginetta dell’Etruria lo scorso anno.



Seconda classificata di questa finalissima regionale la 22enne Erika Innocenzi di Casalpalocco, che sogna di diventare una brava maestra di sci. La 20enne Marta Valentini di Frosinone si aggiudica invece il terzo posto, e mira al grande schermo come attrice. Chiara Savocchi, 21 anni di Latina, si classifica al quarto posto e sogna di stare insieme a tanti bambini aprendo in futuro un asilo nido. La quinta posizione se l’è aggiudicata la 18enne Beatrice Fiorentini di Grottaferrata, che punta anche lei a diventare un’attrice. Con i capelli castano scuri, la 18enne Marika Nardozi di Ceprano (Frosinone) conquista infine il sesto posto; anche lei ha il sogno di realizzarsi per un futuro migliore.



La squadra laziale partirà dunque per Jesolo, dove dal 3 all’8 settembre si terranno le prefinali nazionali. Qui incontreranno altre 182 ragazze da tutte le regioni d’Italia ma solamente 30 di esse parteciperanno alle finalissime che si disputeranno per la prima volta a Milano dal 9 al 17 settembre negli studi di Infront. Il 16 e il 17 settembre le tanto attese prime serate, in diretta su La7 presentate da Francesco Facchinetti e Diletta Leotta.

