Scompare dalla spiaggia di Pescia Romana, ritrovata con la chat tra forze dell'ordine e Guardia costiera

Martedì 6 Luglio 2021, 21:28 - Ultimo aggiornamento: 21:29

Momenti di apprensione nel pomeriggio di oggi sul litorale di Pescia Romana. Una donna di 60 anni di Milano, ma residente a Tuscania, in vacanza con la sorella e il cognato, era scomparsa dalla spiaggia in località Casalaccio. A dare l’allarme è stato il bagnino della Fin della torretta comunale, che una volta ricevuta la segnalazione da parte dei familiari ha immediatamente allertato la Guardia costiera di Montalto di Castro.

Come già avvenuto in passato, efficace è stata l’attivazione della chat di gruppo tra forze dell’ordine, assistenti bagnanti e Guardia costiera. In poco più di un’ora la donna è stata infatti ritrovata in stato confusionale in località Graticciare, presso lo stabilimento balneare L’Ombra. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, la Polizia locale e i militari della Guardia costiera che hanno riaffidato la donna ai familiari.

Non è la prima volta che lungo la costa Viterbese vengono effettuati interventi di soccorso a persone scomparse. Da diversi anni la task-force per la sicurezza durante la stagione estiva ha ottenuto ottimi risultati, grazie sicuramente al dispositivo attivato con l’impiego di uomini e mezzi per garantire ai villeggianti una serena vacanza sulle spiagge del litorale.