Montalto di Castro, salvato velista alla deriva

L'altra notte, dopo ore di ricerche, la Capitaneria di porto di Civitavecchia ha ritrovato e salvato un velista disperso al largo di Montalto di Castro. A dare l'allarme era stata la moglie, preoccupata per il mancato rientro del marito, partito alle 17.30 da Pescia Romana. L’uomo, un quaratenne, era solito effettuare uscite in mare partendo da Pescia Romana veleggiando verso il Monte Argentario a bordo di un piccolo laser bianco di 4 metri. Sebbene le condizioni meteo marine fossero ottimali, la giornata era caratterizzata dalla parziale assenza di vento che rendeva difficoltoso il rientro del piccolo natante a vela, ormai in mare da diverse ore. Solamente a mezzanotte, la motovedetta della Guardia di finanza V902 della Stazione Navale di Civitavecchia, allertata dalla Capitaneria, ha avvistato la barca alla deriva, a 300 metri dalla costa. Il velista stava bene ed è stato accompagnato a riva, dove le attendeva un'unità a terra della Capitaneria.

Martedì 24 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:57



