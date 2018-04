Montalto di Castro: è morta anche la ragazza ferita nell'esplosione della villetta

di Marco Feliziani

Non ce l’ha fatta Beatrice Meduri, la 24 enne di Roma che la notte del 10 marzo è rimasta gravemente ferita dall’esplosione in una villetta, situata nel complesso turistico Torre di Maremma a Montalto di Castro (Viterbo). La ragazza è deceduta ieri mattina all’ospedale Sant’Eugenio, a causa delle complicanze per le ustioni riportate.



Domani la procura dovrebbe conferire l’incarico al medico legale per l’esame autoptico. Come si ricorderà, la ragazza era assieme al fidanzato Walid Elasyed di 26 anni, anch'esso di Roma, morto poco dopo la potentissima deflagrazione innescata da una perdita di gas all’interno dell’appartamento. Lo scoppio all’una di notte, la casa distrutta e altre quattro seriamente danneggiate; i soccorsi trovarono il corpo del giovane in giardino e la compagna gravemente ferita.

Lunedì 9 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 22:36



