Coronavirus Viterbo, a Montalto partita la sfida per le mascherine. Famiglie al lavoro in casa

I cittadini di Montalto di Castro, sulla costa Viterbese, stanno facendo rete per la produzione di mascherine artigianali da consegnare alla popolazione.L’iniziativa è partita sui canali social da Alessandro Maietto, responsabile della Prociv Arci Vulci I, che in queste settimane insieme al suo gruppo è in prima linea nell'emergenza Covid-19. Sono già diverse le famiglie che hanno preso ago e filo, e fino a tarda sera producono i dispositivi di protezione individuale.«Una sfida – dice Maietto – volta a raggiungere un unico obiettivo, quello di difendersi in questa lunga battaglia contro il virus». La cittadina di Montalto si è unita, c’è il desiderio di collaborare per superare questa delicata fase. «Stanno rispondendo tante persone - aggiunge Maietto - e questa iniziativa è anche un modo per tenere impegnate le persone in casa. Abbiamo iniziato a consegnare le mascherine a quelle attività commerciali aperte come da decreto ministeriale, e poi, con la collaborazione dell’amministrazione comunale inizieremo a consegnarle anche ai cittadini».La protezione civile ha distribuito alle famiglie il materiale per la realizzazione dei dispositivi, grazie anche ad un commerciante della zona che ha messo a disposizione la stoffa. Su internet è stato anche diffuso un tutorial per realizzarle. Il gruppo di donne “Pink Lady”, che anima le feste in paese, ha già iniziato con grinta e alcuni pezzi sono pronti. «Le mascherine - conclude il responsabile della Prociv - più riusciremo a farle con l'aiuto di tutti e più concittadini aiuteremo».Montalto è tra i comuni del Viterbese che sta stringendo i denti per frenare la diffusione del virus. Ognuno sta facendo la propria parte. «Iniziativa da subito sposata dall'amministrazione comunale e dal consigliere delegato alla Protezione civile Valentini - commenta il vicesindaco Luca Benni -. Ringrazio il presidente della Prociv Alessandro Maietto e tutti i volontari per l’importante lavoro che svolgono, con grande senso di responsabilità e dedizione a favore del territorio e dei cittadini. Ringrazio inoltre tutte quelle famiglie che stanno contribuendo ad affrontare con serenità l’emergenza».