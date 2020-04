Montalto, per i buoni spesa iniziata la consegna alle famiglie

Ultimo aggiornamento: 13:12

È iniziata questa mattina anche a Montalto la consegna dei buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità. L’amministrazione comunale ha avviato il primo step per dare assistenza alla popolazione in questo periodo di emergenza.I volontari della Protezione civile e delle Misericordie di Montalto di Castro e Pescia Romana consegneranno ai beneficiari il carnet dei buoni del valore di 10 euro ciascuno spendibili nelle attività commerciali che hanno aderito all’iniziativa. Si tratta di una somma destinata alle famiglie in difficoltà economica, che hanno fatto richiesta tramite bando: oltre 200mila di cui 100mila da fondi comunali e il restante dal governo e dalla Regione.Insieme ai buoni spesa, verrà consegnata alle famiglie una nota esplicativa sull’utilizzo corretto degli stessi oltre all’elenco dei punti vendita convenzionati con il comune.