Montalto, Corneto Tarquinia e Pescia Romana: la stagione d'oro del calcio del litorale viterbese

Nella Tuscia c’è un lembo di terra che si prepara alla stagione estiva: in questi giorni si procede con i restauri degli stabilimenti, si verniciano le cabine e si fa prendere aria a ombrelloni e sdraie. I telefoni degli alberghi e degli affittacamere (o Bed e Breakfast detta all’inglese) aumentano i trilli delle chiamate e si preparano ad accogliere i vacanzieri. Tra il pezzo di costa che va da Tarquinia, passando per Montalto fino a Pescia Romana però, la tintarella e i gelati in spiaggia possono ancora aspettare: prima c’è da chiudere una stagione calcistica che per la Tuscia tirrenica potrebbe diventare storica.



Il Montalto ha raggiunto la finale della Coppa Italia di Promozione e a fine maggio potrebbe ritrovarsi con un trofeo prestigioso in bacheca e un passaggio in Eccellenza da ricordare negli anni. Corneto Tarquinia e Pescia Romana si stanno giocando il campionato di Prima categoria, ma entrambe già sanno di essere con un piede e mezzo in Promozione. Il Pescia poi, per non farsi mancare nulla, ha raggiunto anche la prestigiosa finale della Coppa Lazio con la sfida ai Giardinetti Garbatella che andrà in scena a fine maggio. Un tris di squadre ambiziose che può riscrivere l’epopea di un territorio che ha da sempre grande tradizione calcistica ma che negli ultimi anni ha incontrato più amarezze che gioie.



A Tarquinia per esempio il glorioso Corneto, avvezzo a campionato di Eccellenza, negli ultimi quattro anni ha dovuto ingoiare due retrocessioni: due cadute che hanno fatto male, ma da cui la società è saputa ripartire per vivere da protagonista il campionato di Prima. “Ci eravamo stancati di prendere schiaffi come negli ultimi anni – spiega il direttore generale dei tarquiniesi Ciro Granato – la crisi di questi anni ha influito su tutti i club, ma noi abbiamo commesso anche degli errori. Ancora non abbiamo vinto niente e la Promozione la dovremo conquistare nelle prossime settimane, ma quest’anno abbiamo costruito un Corneto di grande personalità: abbiamo scelto prima gli uomini, poi i calciatori”.



Grande anche l’avventura in Coppa Italia del Montalto, che in un colpo solo e in due anni potrebbe ritrovarsi dalla Prima categoria all’Eccellenza. “Questa per Montalto ed il Montalto potrebbe essere una stagione da ricordare in eterno – è pronto al gran finale il tecnico dei tirrenici Maurizio Forti subentrato a stagione in corso – ho accettato la chiamata quando ho capito che qui c’era una società ambiziosa. Le difficoltà stagionali non sono state poche, ma il raggiungimento della finale della coppa ci ripaga di tutto. L’Eccellenza? Non corriamo troppo: dobbiamo prima salvarci in campionato; poi ci giocheremo il sogno”.



Sogno che accarezza anche la giovane Pescia Romana da sempre sorella minore delle corazzate che la circondano, ma che dall’anno scorso ha vissuto una crescita impetuosa. “Essere in finale di Coppa Lazio è un sogno per tutti – racconta il capitano del Pescia Daniele Federici – siamo una piccola realtà che si giocherà un trofeo regionale. Per un piccolo centro come Pescia il calcio vale molto: tra noi, Corneto e Montalto da queste parti questa annata calcistica sarà ricordata per sempre”.



