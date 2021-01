Montalto: consegnate le scatole di Natale alle famiglie meno abbienti

Una pioggia di solidarietà nella cittadina di Montalto di Castro con l’iniziativa natalizia “Scatole di Natale”. Partita da Milano e diffusasi in vari comuni italiani attraverso i social, l’amministrazione comunale ha sposato l’idea riscontrando numerose risposte positive da parte della comunità. Il tutto per regalare un sorriso alle persone meno abbienti in questo breve ma intenso periodo, quello appunto delle festività.

L’iniziativa ha previsto un piccolo gesto: prendere una scatola delle scarpe, decorarla e inserire al suo interno oggetti vari. Dai prodotti di bellezza e igiene personale, a giocattoli e passatempi. Ogni scatola regalo è stata indirizzata a un uomo o a una donna, bambini e anziani. Per quest’ultimi sono stati particolarmente consigliati oggetti quali sciarpe, guanti e borse calde, e per i più piccoli caramelle, cioccolate, saponi per il bagnetto e creme.

Tra i doni anche biglietti con frasi di speranza, di dolcezza, di gratitudine che hanno sicuramente fatto la differenza. Ad oggi si contano circa cento scatole regalo che sono state raccolte dalla Confraternita di Misericordia Fratres Maremma di Montalto e dall’Arciconfraternita di Misericordia di Pescia Romana.

«Un piccolo gesto che ha voluto dire molto – commenta il sindaco ff Luca Benni - in particolare in questo lungo periodo di emergenza sanitaria che ci vede tutti coinvolti. La solidarietà, quest’anno, è stata un punto fondamentale per superare le difficoltà e dimostrare come piccole azioni possano realmente fare la differenza. Grande la partecipazione da parte della cittadinanza di Montalto e Pescia, segno che quando la solidarietà e la beneficenza si fanno in silenzio, i risultati arrivano».

I doni, con il supporto del personale dell’ufficio servizi sociali, sono stati consegnati alle famiglie dai volontari delle misericordie che continueranno a distribuire i pacchi per tutto il periodo delle festività. Dal racconto dei volontari emerge l’entusiasmo soprattutto dei più piccoli nel ricevere a sorpresa la scatola di Natale. Un gesto, dunque, che ha riscaldato i cuori di molte persone.

© RIPRODUZIONE RISERVATA