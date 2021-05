Bimba ha fretta di nascere, mamma partorisce in casa

Intervento a lieto fine quello avvenuto questa mattina dai medici del 118 e dal team della Misericordia di Montalto di Castro. Una giovane donna in stato di gravidanza, colta improvvisamente dalle contrazioni, è riuscita a partorire in casa senza riportare conseguenze.

Le doglie poco prima delle nove, poi la chiamata al centralino dell’Ares 118 che ha inviato a casa l’automedica 300 e gli operatori della Misericordia per un primo soccorso. Ma la piccola non ha voluto attendere l’arrivo in ospedale, pertanto medici e volontari hanno aiutato la mamma a partorire sul letto di casa. La donna è stata poi trasferita all’ospedale di Civitavecchia insieme alla neonata per gli accertamenti del caso. Tanta la gioia per la famiglia che ha ringraziato i soccorritori per la loro professionalità.

Ultimo aggiornamento: 12:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA