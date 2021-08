Imbarcazione in fiamme davanti la costa di Montalto

Mercoledì 25 Agosto 2021, 14:14

Emergenza in mare poco fa a Montalto di Castro. Da quanto si apprende una imbarcazione, lontana qualche miglia dalla costa, sta andando in fiamme e sul posto stanno intervenendo la Guardia costiera e i Vigili del fuoco del soccorso acquatico. E' stata avvisata anche la sala operativa del 118. L’intenso fumo è visibile a chilometri di distanza. (notizia in aggiornamento)