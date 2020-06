Bambina di cinque anni si perde in spiaggia a Montalto, ritrovata con whatsapp

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Momenti di paura questa mattina alle 12 circa sulla spiaggia di Montalto di Castro. Una bambina di cinque anni, di origini moldave, si è allontanata dalla vista della mamma e della nonna che erano in vacanza sul litorale.La piccola, che stava giocando sulla spiaggia libera adiacente lo stabilimento balneare Il Gabbiano, si è disorientata ed ha percorso un chilometro circa sull’arenile, ritrovata poi in buone condizioni nei pressi della torretta della spiaggia libera antistante piazzale Tirreno.Nel frattempo la mamma, non vedendola, ha allertato i bagnini che hanno inviato un messaggio al gruppo WhatsApp: un servizio attivato già negli anni scorsi dalla delegazione di spiaggia della Guardia costiera, in cui ne fanno parte tutti gli assistenti bagnanti delle torrette delle spiagge libere e degli stabilimenti privati, oltre gli agenti della Polizia locale e l’Arma dei carabinieri.Con il semplice sistema di messaggistica istantanea, è stato così instaurato un collegamento denominato “Punto punto” con il quale è possibile comunicare nell’immediatezza l’emergenza fra tutti gli addetti al soccorso. Quest’ultimi fanno presente che, in circostanze come queste, è importante rivolgersi all'istante agli assistenti bagnanti che sono in collegamento diretto con la Guardia costiera e le forze dell’ordine. La bambina ha poi potuto riabbracciare i propri familiari.