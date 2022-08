Montalto: auto fuori strada sull'Aurelia, un ferito

Incidente stradale alle 19,30 di questa sera al km 105 della strada statale Aurelia, in direzione Roma. Per cause in corso d’accertamento delle forze dell’ordine, il conducente di una Hyundai ha perso il controllo del mezzo finendo la corsa sulla formetta a bordo strada. Nell’impatto è rimasta ferita una donna mentre il conducente, illeso, è stato comunque trasportato in ospedale a Tarquinia per gli accertamenti del caso.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Gradoli e Tarquinia, oltre ai medici del 118 che hanno prestato le prime cure. Per la donna è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso regionale che ha trasferito la paziente all’ospedale Belcolle di Viterbo, ma non sarebbe in pericolo di vita. I carabinieri di Montalto e del nucleo radiomobile di Tuscania hanno eseguito i rilievi del caso. Il traffico ha subito rallentamenti; sul posto anche i tecnici dell’Anas.