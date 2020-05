Montalto, arrivano soldi e regole per le spiagge libere: così le aperture

Ultimo aggiornamento: 20:16

Questa mattina gli assessori regionali Paolo Orneli e Giovanna Pugliese hanno incontrato, in video conferenza, i sindaci dei 23 comuni costieri, le prefetture di Roma, Latina e Viterbo e le Capitanerie di Porto. Una riunione per coordinare la ripartenza della stagione balneare, adottare stesse regole e date di avvio, in sinergia con gli altri apparati dello Stato e gli operatori turistici. Inoltre, la Regione Lazio ha stanziato 6 milioni di euro, che già da lunedì verranno erogati ai Comune per mettere in sicurezza gli arenili, assicurare il distanziamento sociale, evitare possibili assembramenti.«Il coordinamento tra enti - dichiara il vice sindaco di Montalto di Castro, Luca Benni - e l’aiuto della Regione sia in termini organizzativi che economici, ci rende più sereni. Ho ringraziato personalmente l’assessore Orneli: i quasi 305 mila euro che la giunta regionale ha messo a disposizione del nostro Comune, si sommano agli sforzi che l’amministrazione ha messo in campo per offrire mare, servizi, sole e relax agli amanti della nostra costa».«Siamo già al lavoro - conclude Benni - per mettere in campo le misure che entreranno in vigore nei prossimi giorni e per quelle del prossimo giugno con le quali si avvierà la stagione balneare».