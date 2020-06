Bambina di sei anni rischia di annegare a Montalto, soccorsa dal bagnino

Un altro salvataggio in mare a distanza di ventiquattro ore nelle acque di Montalto di Castro (Viterbo). Questa mattina alle 11.50 circa, una bambina di sei anni di Piancastagnaio (Siena), in vacanza sul litorale in compagnia dei nonni, ha rischiato di annegare a una decina di metri dalla riva.



La corrente marina ha trascinato la piccola in una buca, non riuscendo più a rimanere a galla. Il bagnino della torretta della spiaggia libera del Sanguinaro, vedendo la bambina annaspare tra le onde, si è tuffato in acqua riuscendo a trascinarla a riva.



Alla piccola sono state subito effettuate le manovre di soccorso. Sta meglio, ma è stato solo un bruttissimo spavento. © RIPRODUZIONE RISERVATA