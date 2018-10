Va in fiamme la casa, muore agente immobiliare di Montalto

Tragedia poco dopo le 7 di questa mattina in un villino al civico 19 di via Gravisca a Montalto. Origene Canuzzi, di 68 anni, noto agente immobiliare, è morto dopo un principio di incendio divampato in bagno.



Da quanto si apprende, l'uomo stava utilizzando il phon e un corto circuito avrebbe innescato l'incendio. Non è ancora chiaro se la morte del 68enne sia avvenuta per una scarica elettrica o da un malore durante il tentativo di spegnere le fiamme.



In casa c'era anche la moglie, trasportata con un'ambulanza all'ospedale di Tarquinia sotto shock.



Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Viterbo, che hanno spento l'incendio e messo in sicurezza l'appartamento. Per i rilievi del caso presenti i carabinieri di Montalto e Tuscania, in attesa del medico legale. Il pm di Civitavecchia ha disposto l'autopsia. © RIPRODUZIONE RISERVATA