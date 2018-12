Montalto: accudisce il maiale e viene morso all'addome, trasferito in elicottero a Viterbo

Disavventura per un uomo di 68 anni del luogo, che questa mattina mentre stava accudendo un maiale è stato violentemente attaccato dell'animale. L'incidente è avvenuto verso le 10.30, in un terreno privato in località Spinicci nei pressi del complesso turistico Torre di Maremma.



L'uomo all'interno del recinto sarebbe scivolato in terra e il suino lo ha morso all'addome provocandogli una grave ferita. Subito soccorso, è stato trasportato con un'ambulanza della Misericordia al complesso Villa Ivana in attesa dell'arrivo dell'elisoccorso regionale.



Il paziente, stabilizzato dai medici del 118, è stato poi trasferito con un codice giallo all'ospedale Belcolle di Viterbo; non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto per gli accertamenti i carabinieri e la Polizia locale di Montalto. © RIPRODUZIONE RISERVATA