Molinaro lancia la Viterbese: il Trapani è battuto 1-0 e la finale di Coppa Italia è più vicina.

Un lampo di Molinaro al 42’ della ripresa lancia la Viterbese che nella semifinale di andata della Coppa Italia di serie C batte 1-0 il Trapani è compie un passo importante verso la finale. Il 10 aprile ritorno in Sicilia: la vincente affronterà il Monza di Silvio Berlusconi.VITERBESE (3-4-3): Valentini; Atanasov, Rinaldi, Coda (16 s.t. Molinaro); De Giorgi, , Palermo, Damiani (27 's.t. Coppola), Mignanelli; Zerbin (1' s.t. Bismark), Polidori, Vandeputte (27' s.t. Tsonev). A disp. Thiam, Sperandeo, Milillo, Artioli, Bertollini, Del Prete, Ferramisco, Capparella. All. Antonio CalabroTRAPANI (4-3-3): Ferrara; Garufo (15 p.t. Scrugli), Scognamillo, Girasole (33' s.t. Lomolino), Franco 27' s.t. Costa Ferreira); Toscano, Taugourdeau ( 33' s t. Da Silva), Corapi; Dambro ( 27' s.t. Fedato), Nzola, Mastaj. A disp. Dini, Cavalli, Ferretti, , Mulé, D'Angelo. All. Vincenzo ItalianoARBITRO:Marco D'Ascanio di AnconaRETE:43' s.t. MolinaroNOTE: Spettatori 1.600 circa, paganti non comunicati, ammoniti. angoli 6-0 per la Viterbese