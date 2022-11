Venerdì 25 Novembre 2022, 00:36 - Ultimo aggiornamento: 00:37

“ Offre ” la moglie ai clienti per riuscire a pagare le bollette, a processo un ambulante. L’uomo , un sessantenne di Civita Castellana , è a processo, accusato di sfruttamento della prostituzione perché avrebbe più volte offerto le prestazioni sessuali del la moglie ai clienti del suo banco di frutta e verdura.

Roma, costringeva la moglie a prostituirsi in un B&B a Termini, le foto hard su un sito pubblicate dal marito

L'indagine e il processo



L’indagine, dei carabinieri di Civita Castellana, è iniziata nel 2018 e ha coinvolto molti acquirenti. Alcuni avrebbero declinato le offerte, altri invece avrebbero colto l’occasione. Ieri davanti alla giudice Elisabetta Massini hanno sfilato i primi testimoni della difesa, la maggior parte ha negato di aver avuto rapporti. «Andavo a comprare la verdura da lui al mercato a Civita - ha raccontato un testimone - ma non sono mai andato con la moglie. So che aveva problemi economici perché un giorno venne nella mia azienda con una bolletta e mi disse se potevo dargli soldi perché non riusciva a pagarla. Mi propose un baratto, mi avrebbe ripagato con frutta e verdura». L’uomo però davanti ai carabinieri nel 2019 disse anche altre cose. Raccontò agli investigatori che l’ ambulante ogni volt a faceva ammiccamenti sulla sua compagna dicendole che poteva averla se lo voleva. «M ia moglie è una bella donna, se vuoi prendila » .

LA PROPOSTA

Proposta per niente velata che però non sarebbe stata confermata davanti al giudice. «Una volta sono andato a casa sua a prendere la cicoria di campagna. Ma poi le sue richieste di soldi era no pressanti. Così a un certo punto ho interrotto tutti i rapporti, mi avevano detto che era una persona poco raccomandabile». Un altro cliente , invece , ha confessato di aver ceduto alle proposte. «Sì, ma solo una volta e poi le ho dato 50 euro. Ero andato a prendere la frutta e lui mi lascio il numero di telefono. Poi un giorno l’ho chiamato perché dovevo prendere gli asparagi. Sono andato a casa sua e sono rimasto a cena. Non ricordo se la stessa sera o un altro giorno ho avuto un rapporto sessuale con la moglie. Lui diceva che non riusciva a pagare le bollette , così gli ho dato 50 euro». Il processo c ontinuerà il 12 dicembre con gli ultimi testimoni dell ’ accusa e i primi della difesa. L’imputato è assistito dall’avvocato Domenico Parroccini.