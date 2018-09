© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tarquinia ha riabbracciato la sua miss, tornata a casa dalla lunga esperienza al concorso nazionale di bellezza. Chiara Bordi, la 18enne tarquiniese che ha conquistato il terzo posto a Miss Italia, è arrivata giovedì nella sua cittadina natale e i suoi concittadini l'hanno accolta a piazza Giacomo Matteotti, sotto il palazzo comunale, per omaggiarla del risultato raggiunto. La miss è arrivata a bordo di una decappottabile - stile che si riserva alle grandi dive - poi il lancio dei palloncini bianchi e i selfie con amici e parenti. Con lei i genitori e la sorella, che l'hanno sostenuta fino all'ultimo verdetto.A fare gli onori di casa, l'assessore a Cultura e Spettacoli Martina Tosoni, che tra le stanze dipinte del palazzo comunale ha reso omaggio alla sua concittadina. Un mazzo di fiori, un libro con tantissime dediche e una targa ricordo, poi l'incontro con i tanti amici e le interviste con i giornalisti. «Sono rimasta molto sorpresa ha detto Chiara Bordi - di tutto l'affetto e il sostegno che ho ricevuto dal mio paese, dai miei familiari e soprattutto la sorpresa più grande è stata quella di tutte quelle persone che non conoscevo o che hanno ascoltato la mia storia. Questa è stata la gioia più grande».Chiara all'età di 13 anni affrontò la sua sfida: un grave incidente stradale in motorino la costrinse a portare una protesi alla gamba sinistra. Poi intraprese la strada del coraggio, quel coraggio che le ha permesso di partecipare a Miss Italia. «Il messaggio più grande che voglio mandare a tutte le persone che mi hanno ascoltato in questo periodo - ha aggiunto Chiara Bordi è quello di non fermarsi mai. Se la vita ti mette di fronte a delle difficoltà enormi, che sembrano insormontabili, con la forza di volontà si va veramente ovunque e dobbiamo imparare a non porci limiti e superarli». A sorpresa poi la telefonata del sindaco Pietro Mencarini, che l'ha ringraziata per aver portato alto il nome di Tarquinia. Tanta l'emozione anche per Sebastiano, il papà della miss: «Ho sentito ha detto - un caloroso abbraccio di tutti gli italiani. Chiara è una ragazza che è riuscita a lanciare un forte messaggio, quello del coraggio e della forza per affrontare gli ostacoli della vita». Alla festa c'era anche Matteo, il ragazzo di Chiara: «Questa esperienza mi ha confermato che Chiara è una ragazza con la testa. Lo ha ribadito per come ha reagito alle critiche, dimostrando che le ha trasformate in un punto di forza».