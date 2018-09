Miss Italia: lunedì sera Tarquinia tutta unita per Chiara Bordi

di Marco Feliziani

Non ci sono solo i tarquiniesi a fare il tifo per Chiara Bordi, la 18enne di Tarquinia in finale per il titolo di Miss Italia, ma anche l'intera Tuscia. La bella mora, che in questi giorni ha riempito le pagine dei giornali per essere stata insultata sul web a causa di una sua disabilità, riesce non solo a trasmettere coraggio e determinazione, ma anche che non ha nulla di diverso dalle altre, e che il concetto di bellezza non ha limiti.



Lunedì concorrerà insieme alle altre 33 finaliste in diretta dalle 21.10 da Milano su La7, per portarsi a casa lo scettro tanto ambito. Ma Chiara Bordi ha dimostrato di avere già vinto all'età di 13 anni, in quella sua drammatica esperienza nel perdere la gamba sinistra e di continuare a vivere con una protesi lasciandosi alle spalle stereotipi e pregiudizi.

Domenica 16 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:06



© RIPRODUZIONE RISERVATA