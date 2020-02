Mirko Barreca, il giovane atleta agli europei di Budapest

Mirko Barreca, atleta plurimedagliato e già campione Italiano ed Europeo sia a squadre che individuale e punta di diamante del Karate Fatamorgana di Tarquinia in forza al Gruppo sportivo della Polizia , è stato convocato dalla Fijlkam-Coni a rappresentare l’Italia e onorare il tricolore alla 47^ edizione del Campionato Europeo U21 Individuale, che si svolgerà a Budapest - Ungheria da domani a domenica 9. Con due Mondiali alle spalle (Indonesia 2015 e Spagna 2017) è chiamato dall’unica federazione riconosciuta dal CONI e dal CIO a rappresentare in Italia e nel mondo il Karate, a confrontarsi contro i migliori atleti di ben 38 nazioni europee. Ma le soddisfazioni per Mirko non finiscono qui, proprio in questi mesi è arrivato il prestigioso riconoscimento di Atleta azzurro dalla Fijlkam-Coni, che incorona un percorso pieno di successi.

