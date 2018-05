Minorenni con un etto di hashish: due arresti per spaccio

Sino ancora minorenni, ma l'attività di spaccio di stupefacenti messa in piedi dai due ricalca alla perfezione quella di qualche fratello maggiore nella città di Viterbo. Due giovani sono stati arrestati con l'accusa di spaccio di sostanza stupefacente.



Ieri sera i carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Viterbo hanno fermato in flagranza del reato di spaccio un ragazzo e una ragazza, entrambi minorenni di 16 e 17 anni, residenti in due paesi distinti della provincia. I due giovani, controllati perchè notati in atteggiamento sospetto in una zona centrale di Viterbo, sono stati sorpresi con addosso nascosti due panetti di hashish per quasi 100 grammi.



Immediatamente sono stati dichiarati in arresto, e dopo essere stati sottoposti agli accertamenti fotodattiloscopici, sono successivamente stati ristretti presso le proprie abitazioni a disposizione dell’autorità giudiziaria minorile

Giovedì 31 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:59



