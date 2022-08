Domenica 28 Agosto 2022, 05:10

Tanti auguri, mimimacchina del Pilastro. Compie mezzo secolo, ma non lo dimostra. A spegnere le prime 50 candeline c’erano una miriade di minifacchini e una vecchia gloria: Armonia celeste. Il Comitato festeggiamenti ha infatti puntato sulla riproduzione del Campanile che cammina opera del maestro Roberto Joppolo e dell’architetto Alfiero Antonini, costruita da Socrate Sensi, protagonista per le vie del centro dal 1986 al 1990. Ieri è stato un successo: alle 21 il «Sollevate e fermi» da via Rossi Danielli, dal piazzale dell’ex Okay, poi via verso l’incrocio con via Francesco Cristofori, viale Bruno Buozzi, infine la galoppata fino all’arrivo.

Intanto si delinea l’identikit delle due madrine del prossimo Trasporto di Gloria il 3 settembre. Il presidente del Sodalizio Massimo Mecarini ha già annunciato che saranno due giovanissime, a questo si aggiunge l’indiscrezione che si tratta di atlete. Facile intuire che si sia puntato su quelle che hanno ottenuto grandi traguardi negli ultimi mesi o anni. Ma i nomi verranno ufficializzati solo domani, nel corso della conferenza stampa di presentazione dell’evento. E ancora domani, in serata, il costruttore Vincenzo Fiorillo farà la prima prova luci sulla struttura a San Sisto.

Tornando alle minimacchine: tutte e tre - Pilastro ieri, Santa Barbaba stasera e centro storico il primo settembre - possono contare sulla vetrina social, ma non per l’intera manifestazione: vengono infatti trasmesse in diretta sui canali del Comune a partire dalle 21. Solo però la prima parte del percorso dei tre appuntamenti, ovvero la fase della partenza fino alla seconda fermata. L’appuntamento è sulle pagine Facebook Comune di Viterbo Informa e Visit Viterbo e sul canale Youtube del Comune.

E stasera di replica con Miracolo di fede a Santa Barbara. Alle 17 il corteo e alle 21 la mossa da via Lega dei XII popoli. La minimacchina passerà quindi in via degli Etruschi, via Porsenna, piazzale Porsenna e piazzale dei Buccheri.

Anche per questa occasione il comando di polizia locale ha emanato l’ordinanza sul traffico e la sosta veicolare. Dalle 16 alle 18 e fino a cessata necessità, in via del Tintoretto sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata a tutte le categorie di veicoli; dalle ore 17, possibili interruzioni e deviazioni del traffico per consentire la sfilata dei mini facchini lungo il seguente percorso: chiesa di Santa Barbara, piazzale dei Buccheri, via dei Buccheri, strada Santa Barbara, via Raffaello, via Mantegna, piazza Michelangelo, via Tintoretto, via dei Tarquini, via Biga di Castro, strada Santa Barbara, via Porsenna, piazzale Porsenna, piazzale dei Buccheri, chiesa Santa Barbara. Dalle 19 divieto di sosta con rimozione in via Lega dei XII Popoli (angolo via Tarconte), via Tarconte, via degli Etruschi, via e piazzale Porsenna, piazzale dei Buccheri. Dalle 19 interruzione della circolazione in via Tarconte, via Lega dei XII popoli, via Vulci, via Apollo di Vejo, via degli Etruschi, via Porsenna e via dei Buccheri. Sono infine previste deviazioni e interruzioni della circolazione veicolare lungo il percorso interessato dal trasporto della minimacchina e dalla sfilata dei Facchini.