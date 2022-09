Giovedì 1 Settembre 2022, 04:50

E sono 54. Stavolta però con una dedica speciale: il Trasporto della “macchinetta” del centro storico, come amava chiamarla, è per Renzo Lucarini, morto lo scorso novembre. Organizzato dal Comitato centro storico, il giorno di festa parte alle 16,30, con i minifacchini che raggiungeranno il santuario di Rosa per l’omaggio al corpo della Santa. Alle 18 la sfilata fino al ritiro all’Istituto della Maestre Pie Venerini di San Giovanni, accompagnati e preceduti dalla banda “SM dell’Edera”. E finalmente alle 21 il «Sollevate e fermi» da piazza Dante. Sia la sfilata che il Trasporto saranno preceduti dai gruppi Sbandieratrici e Gruppo storico musicale Città di Viterbo e dai figuranti de La Contesa.

LA DEDICA

«Sarà un Trasporto diverso. Lo è stata la preparazione fino ad oggi, ma nei prossimi due giorni la tua mancanza sarà, per noi tutti, atroce. Il 54° Trasporto è dedicato a te»: questo il pensiero per Renzo Lucarini, «uno dei fondatori di questo comitato e di questa manifestazione, te che hai insegnato, a tutti noi, quei valori che ci hanno fatto crescere, diventare uomini e donne e ora sta a noi tramandarli alle generazioni future, te che avevi sempre una parola di conforto per tutti. Sarà difficilissimo guardare alle spalle di Alessandro (capofacchino e figlio di Renzo, ndr) e non vederti ma sappiamo che quest’anno dirigerai tutto dall’alto al fianco della nostra amata Santa Rosa. Un abbraccio da tutti noi, ovunque tu sia, caro Renzo».

IL PERCORSO

Il via da piazza Dante verso via Mazzini, poi via dell’Orologio Vecchio, piazza delle Erbe, Corso Italia, piazza Verdi, il santuario e il ritorno in piazza Dante.

I DIVIETI

Attenzione alla viabilità. Divieto di sosta con rimozione in piazza Dante Alighieri, tra l’ingresso principale e laterale del liceo scientifico fino alle 24 di domani. Dalle 8 alle 24 di oggi divieto di sosta sull’intera piazza Dante Alighieri, dalle 14 alle 24 anche lungo le seguenti vie e piazze: via Mazzini, via Nicolò della Tuccia, via della Verità, via dell’Orologio Vecchio, piazza delle Erbe, via Saffi (da piazza delle Erbe fino a via Fontanella di Sant’Angelo, via Fontanella di Sant’Angelo, via Cavour (da via Fontanella di Sant’Angelo a piazza del Plebiscito), piazza del Plebiscito, via Roma, piazza delle Erbe, corso Italia, piazza Verdi (zona interessata dal transito della minimacchina), via Santa Rosa, largo Facchini di Santa Rosa, via Casa di Santa Rosa. Dalle 10 di oggi, per tenere libere le vie di fuga, divieto di sosta anche in via della Marrocca, via della Verità, via dei Mille, via della Rimessa, via San Lorenzo, via Ascenzi, via della Sapienza, via Marconi, via delle Rose e via del Suffragio: sarà inoltre interdetta la circolazione veicolare dalle 16 fino a cessata necessità. Sono previste deviazioni e interruzioni della circolazione veicolare lungo il percorso interessato dal Trasporto e dalla sfilata dei facchini.

LA DIRETTA

Il Trasporto della minimacchina verrà trasmesso in diretta integrale sulle pagine Facebook Comune di Viterbo Informa e Visit Viterbo e sul canale YouTube del Comune.