Mini-coltivazioni di canapa indiana nell'orto di casa: sequestri e denunce nel Viterbese

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Mini-piantagioni per la produzione domestica di cannabis, nuovi sequestri nel Viterbese. I carabinieri della compagnia di Montefiascone hanno intensificato in questi giorni i servizi di contrasto nel campo degli stupefacenti, attivando le segnalazioni pervenute dal territorio tramite i comandi di stazione.A Bagnoregio è stato denunciato un cittadino italiano di 54 anni, trovato a coltivavare una pianta di canapa indiana di 2,5 metri di altezza. Scattata anche la perquisizione al suo domicilio, sono stati rinvenuti a sua disposizione tre ulteriori chilogrammi di cannabis.Ad Acquapendente è stato denunciato un altro cittadino italiano, di 35 anni,, dopo che era stato trovato nell’orto della sua abitazione intento a coltivare 11 piante di canapa indiana, alte 1,5 metri. Infine a Bolsena veniva denunciato un cittadino italiano di 60 anni, anche questo trovato - a seguito di perquisizione domiciliare - in possesso di 4 piante di canapa indiana.Tutte le piante sono state sequestrate dai militari.