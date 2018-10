Riace, il sindaco Lucano cittadino onorario di Sutri: cerimonia il 2 novembre con Sgarbi e Zingaretti

Ultimo aggiornamento: 18:33

Vittorio Sgarbi concede la cittadianza onoraria al sindaco di Riace, Domenico Lucano. La cerimonia si terrà il 2 novembre alle 15 in consiglio comunale a Sutri (Viterbo). Il primo cittadino, anzi, ha convocato tutti i colleghi del Viterbese per misurarsi con il modello di integrazione operosa proposto a Riace. Alla cerimonia sarà presente anche il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, che ha accolto l'invito di Sgarbi durante l'incontro avuto oggi. Zingaretti, a seguire, visiterà palazzo Doebbing per le mostre “La bellezza di Dio”, “Kouros: Von Gloeden e Ferri”, "l’altalena etrusca”, Giovanni Iudice, Italo Mus, oltre all' "Idillio verde”di Giuseppe Pellizza da Volpedo.Il faccia a faccia tra Sgarbi e Zingaretti ha avuto anche l’obiettivo di valutare la richiesta della Regione affinché Sutri entri in Talete, gestore unico del servizio idrico. Il sindaco ha preso atto delle rassicurazioni del presidente indicando la sua posizione, che è quella di non interferire con decisioni frettolose sulla questione che riguarda la vita quotidiana dei cittadini di Sutri. Ai membri del consiglio comunale e al popolo spetta la decisione anche attraverso un referendum, cui il sindaco potrebbe ricorrere.Sgarbi ha chiesto al presidente Zingaretti di incontrare gli esponenti della maggioranza e anche il leader dell’opposizione Lillo di Mauro, per capire le diverse posizioni e offrire le necessarie garanzie. In questo il sindaco fa un passo indietro, almeno fino al momento in cui la Regione non stabilirà in modo perentorio il commissariamento della città di Sutri.