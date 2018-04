Bilancio approvato, il sindaco Michelini si salva in corner ma perde altri pezzi

di Massimo Chiaravalli

«Abbiamo mantenuto gli impegni fino alla fine, ora ci riteniamo liberi per le prossime elezioni». Un cauda venenum. Il bilancio è passato 15 a 12, ma il colpo di scena arriva al termine di un consiglio comunale, che per la maggioranza sui era messo inaspettatamente in discesa dopo lo spettro del commissario (ieri era l'ultimo giorno utile). Le liste civiche, fino a ieri col centro sinistra non saranno più al fianco del Pd. O almeno non sarà così scontato, contrariamente a quanto annunciato nel...