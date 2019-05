Mezza provincia di Viterbo alle urne per le comunali: 27 sindaci da votare. Boom di liste

Ultimo aggiornamento: 11:30

Urne aperte dalle 7 alle 23: qui si fa l'Europa ma anche mezza Tuscia. Sono 27 su 60 i Comuni in cui i cittadini oggi sono chiamati a scegliere il nuovo sindaco. Solo due di questi superano i 15 mila abitanti, con ipotesi ballottaggio il 9 giugno: Tarquinia e Civita Castellana. La curiosità? Ci riprovano una decina di vecchie guardie, ex sindaci che i millennials a malapena hanno intravisto governare.Cinque candidati sindaco a Tarquinia, due dei quali hanno già indossato la fascia tricolore: Maurizio Conversini (Movimento civico per Tarquinia) dal 1994 per due mandati, Alessandro Giulivi (Lega) dal 2002 e Gianni Moscherini (FdI e liste civiche), già alla guida di Civitavecchia. Insieme a loro il dem Sandro Celli e il pentastellato Andrea Andreani.Ancora cinque in campo a Civita Castellana per il dopo Angelelli: a sinistra se la giocano Tonino Zezza (Pd) e Yuri Cavalieri (Rifondazione comunista), a destra Domenico Parroccini (Fi) e Franco Caprioli (Lega), insieme a Maurizio Selli del M5S. A Nepi ci riprova Franco Vita (Noi e voi), due volte sindaco dal 2004. E anche l'uscente Pietro Soldatelli (Nepi progetto comune), Nicola Alberto Polici (In movimento per Nepi), Pier Alfredo Pica (Uniti per Nepi) e Alessandra Alimelli (Nepi torna Nepi). A Tuscania invece riecco Regino Brachetti (Insieme per Tuscania), sindaco dal 1993 per due mandati, contro l'uscente Fabio Bartolacci, sostenuto dal centro destra e dalla Lega a livello provinciale, mentre quella locale appoggia l'ex primo cittadino. In corsa il M5S con Miriam Vitangeli, e Valentina Rinaldi (Identità e territorio), area Casapound.Altri scontri particolari: a Piansano sfida a due tra l'ex sindaco Roseo Melaragni, alla guida dal 1999 al 2009, e Luigi Burlini; a San Lorenzo Nuovo tra l'altra ex Maria Garbriala Grassini (dal 1999 per due mandati), l'uscente Massimo Bambini e Maurizio Guerrini; a Bolsena tra l'ex Paolo Dottarelli (sindaco nel 2009) e Manlio Sciuto; a Grotte di Castro Piero Camilli non ha rivali, corre da solo.L'ELENCOAltri Comuni al voto: Bagnoregio, Bassano in Teverina, Calcata, Canepina, Capodimonte, Castiglione in Teverina, Celleno, Cellere, Civitella d'Agliano, Farnese, Gradoli, Graffignano, Ischia di Castro, Monte Romano, Monterosi, Onano, Tessennano, Vejano e Villa San Giovanni in Tuscia.