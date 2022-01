Giovedì 6 Gennaio 2022, 06:45

Per ora tanti contatti, ma nessun colpo portato a termine per la Viterbese. La società gialloblù si sta scontrandosi con le problematiche del mercato di gennaio, a cui si è aggiunta l'aggravante Covid. Visto che, con i focolai che crescono sempre di più all'interno dei vari gruppi squadra in Serie C, non è facile andare a trattare con le società per imbastire operazionidi mercato. Ci sono poi le difficoltà legate alla concorrenza delle altre squadre. È il caso ad esempio della trattativa che riguarda l'attaccante della Ternana Guido Marilungo. La punta era andata in prestito al Pescara in questa prima parte di stagione, ma la Ternana in occasione di questo mercato invernale lo dovrebbe cedere ancora in prestito sempre in Serie C. La Viterbese si è fatta avanti per chiedere il giocatore, che però è appetito anche dal Teramo. Ci sono poi giocatori che hanno raggiunto un accordo verbale con la Viterbese, ma non riescono ancora a svincolarsi dalla propria società di appartenenza. È il caso del portiere Ermanno Fumagalli, che per chiedere il via libera al Seregno per poi approdare alla Viterbese, dovrà aspettare almeno che si completi il passaggio di proprietà della società brianzola che dovrebbe avvenire la settimana prossima. Alla Viterbese è stato proposto anche uno scambio. L' Ancona Matelica è interessata infatti al centrocampista Fabio Foglia e darebbe come contropartita Salvatore Papa. In questo caso è la società di via della Palazzina a non essere convinta della bontà dell'operazione. C'è anche da dire che in questa prima parte di campionato Foglia, che ha una grande esperienza in Serie C, non è riuscito a dare il contributo che ci si aspettava da lui. Il giocatore, arrivato proprio a fine agosto, ha stentato ad entrare in condizione a causa del grave infortunio patito la stagione scorsa. È stato poi impiegato immediatamente nelle prime partite di campionato, avendo iniziato da poco la preparazione. Ultimamente è stato poi impiegato anche fuori ruolo. È chiaro che, se la Viterbese vorrà puntare su di lui in questa seconda parte di stagione, dovrà sicuramente utilizzarlo in ruoli più consoni alle sue caratteristiche. Per il momento nulla di concreto quindi ed è stato un bene che la ripresa del campionato sia slittata quindi al prossimo 5 gennaio. Per quella data si spera che la Viterbese abbia già concluso qualche trattativa importante. Senza l'innesto di almeno quattro elementi di categoria in questo mercato di riparazione invernale, difficilmente potrà arrivare infatti la salvezza.