Domenica 11 Luglio 2021, 10:08

Si allontana D'Ambrosio. Con gli arrivi di Michele Volpe e Andrea Errico, la Viterbese ha messo due tasselli importanti sia in attacco, che a centrocampo ma adesso resta da sistemare la retroguardia.

Dario D'Ambrosio, attualmente sotto contratto con la Sambenedettese, con cui aveva firmato un biennale la scorsa estate, era stato il primo rinforzo per la difesa chiesto dal nuovo tecnico Alessandro Dal Canto che lo aveva già allenato due stagioni fa quando vestiva la maglia del Siena. "Abbiamo diverse alternative, stiamo valutando" ha detto il presidente Marco Romano. Vista la difficile situazione societaria della Sambenedettese lo scorso mese, lo svincolo di D'Ambrosio poteva sembrare una pratica piuttosto agevole.

La Viterbese aveva già contattato da tempo l'entourage del giocatore, con cui c'era già stata un'intesa verbale. Lo scorso 30 giugno però la società adriatica è riuscita ad iscriversi al campionato e, pur essendo una delle società rimandate dalla Covisoc lo scorso 8 luglio, il suo problema sembra tra i più facilmente risolvibili. Ecco che quindi lo svincolo di D'Ambrosio si complica ed il giocatore potrebbe anche restare alla Sambenedettese.

La società gialloblù si è già quindi messa alla ricerca di altri difensori che possano adattarsi alle caratteristiche richieste dal nuovo tecnico. Alessandro Dal Canto gioca infatti con una difesa molto alta, ed ha quindi bisogno di elementi che siano soprattutto veloci e che possano adattarsi a giocare come centrali o esterni sia in una difesa a tre che a quattro. Al momento il punto fermo della retroguardia rimane Emmanuel Mbende, di cui la Viterbese non intende privarsi nonostante siano arrivate alcune richieste anche da compagini di Serie B. Con l'arrivo di due nuovi difensori e di un regista, la Viterbese terminerebbe il mercato dei giocatori over.

Continua anche la campagna acquisti per quello che riguarda gli under. La politica della società è quella di ingaggiare giovani di proprietà e non prendere prestiti da altre squadre. Per cui nelle prossime settimane potrebbero ripetersi operazioni come quelle che hanno portato in gialloblù nei giorni scorsi D'Uffizzi, Fracassini e Ricchi.